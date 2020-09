Membro do PCC: Foragido de presídio é encontrado em sítio

Outro um membro do PCC (Primeiro Comanda da Capital) foi encontrado após a fuga em massa em janeiro deste ano, do Presídio de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. Ele foi recapturado na última quarta-feira (16).

Héctor Xavier Silva estava escondido em uma área rural e tinha um mandado de prisão por roubo. Ele foi levado para o hospital e depois para o presídio, segundo o site ABC Color.

A fuga em massa aconteceu no dia 19 de janeiro deste ano, quando 75 membros da facção criminosa fugiram da penitenciária por um túnel escavado. Nem todos os presos foram recapturados. A estrutura tinha 70 metros, sendo que em uma das celas do Pavilhão B, foram encontrados os 200 sacos com areia retirada do túnel, que teriam “passado desapercebido”.

Na época, o governo paraguaio declarou que os responsáveis pela penitenciária foram demitidos. Além disso, o órgão ofereceu US$ 80 mil por qualquer denúncia contra os criminosos.

