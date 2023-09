Menina de 10 anos mentiu sobre sequestro, confirma Polícia

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (5), que a menina de 10 anos mentiu sobre o sequestro. A informação foi confirmada por novas imagens de câmera de segurança. O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade distante 326 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com investigações da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), no dia seguinte do suposto crime, foram realizadas diligências para obter imagens de câmeras de segurança para traçar o caminho feito pela criança.

As imagens, no entanto, mostram a criança caminhando e olhando os comércios da região no horário que ela tinha dito que foi sequestrada.

A menina será ouvida em depoimento especial para contar o que motivou a falsa denúncia.



