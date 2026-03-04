Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande

Brenda Assis e Vinícius Santos atualizado em 04/03/2026 às 19h00

Uma criança, de 9 anos, morreu durante a tarde desta quarta-feira (4), em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a menina estava na UPA Universitário quando acabou falecendo. Equipes da Polícia Militar chegaram a ser acionadas, porém, a equipe médica detalhou que a pequena não tinha indícios de violência ou maus-tratos.

Por conta disso, o caso está sendo tratado como morte a esclarecer pelas autoridades.

A causa do falecimento também não chegou a ser divulgada.

