Polícia

Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande

A menor não tinha sinais de maus-tratos ou violência

04 março 2026 - 19h00Brenda Assis e Vinícius Santos    atualizado em 04/03/2026 às 19h00
UPA Universitário, onde aconteceu o casoUPA Universitário, onde aconteceu o caso   (Divulgação/PMCG)

Uma criança, de 9 anos, morreu durante a tarde desta quarta-feira (4), em Campo Grande. 

Conforme as informações iniciais, a menina estava na UPA Universitário quando acabou falecendo. Equipes da Polícia Militar chegaram a ser acionadas, porém, a equipe médica detalhou que a pequena não tinha indícios de violência ou maus-tratos. 

Por conta disso, o caso está sendo tratado como morte a esclarecer pelas autoridades. 

A causa do falecimento também não chegou a ser divulgada.

