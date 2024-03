Menino de 12 anos cai do trator do pai e morre esmagado por roda em MS

Pablo Henrique dos Santos Uehara, de apenas 12 anos, morreu na manhã de sábado (9), em um acidente fatal na área rural da 4ª Linha, no distrito de Culturama em Fátima do Sul.

Conforme informações do site A Princesinha News, Pablo foi esmagado pelo pneu do trator onde estava com o pai, até o momento que perdeu o equilíbrio e caiu do veículo.

O menino foi rapidamente encaminhado ao Hospital Municipal de Vicentina, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, e o óbito foi confirmado pelos profissionais de saúde.

As investigações sobre as circunstâncias do ocorrido estão sendo conduzidas pela Polícia Civil e da Perícia Científica, liderada pela Delegada Gabriela Vanoni de Fátima do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também