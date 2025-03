Mesmo com filha no colo, mulher apanha do namorado mÃºsico em Campo Grande

Mesmo com a filha no colo, mulher, de 37 anos, foi agredida no rosto no final da noite de segunda-feira (3), pelo próprio namorado, um músico, de 38 anos, após retornarem de uma confraternização na casa de um amigo, na região da Mata do Segredo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi preso no apartamento onde mora e passará por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (5), para saber se continuará ou não preso.

Segundo consta no registro policial, o casal estava na casa de um amigo, que teria feito uma feijoada e ao retornar, ainda no carro, o suspeito desferiu golpes contra o rosto da vítima, isso tudo enquanto a mulher estava com a filha deles no colo.

Após o fato, o namorado deixou a companheira na residência em que morava e retornou para o imóvel onde mora, um apartamento na Mata do Segredo. Familiares deram apoio para a vítima agredida e depois foram até o condomínio onde o suspeito mora aguardar a chegada da Polícia Militar.

Os militares foram até o apartamento e fizeram a prisão do indivíduo. Sobre os fatos, ele disse que teria se defendido, pois a companheira veio agredindo ele e proferindo xingamentos durante o percurso.

A vítima apresentava um corte no supercílio esquerdo e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

