Militar é atingido por tiro acidental em alojamento do Exército

O militar Wellington Silva de Aquino, de 20 anos, foi baleado por um disparo acidental dentro do alojamento do Exército Brasileiro em Corumbá, nessa noite de quarta-feira (8).

Segundo informações do Diário Corumbaense , um capitão foi até a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, informar que o acidente aconteceu no interior do quartel do 17º Batalhão de Fronteira, localizado na rua Cáceres, no alojamento da 1ª Companhia de Fuzileiros.

O jovem teria sido atingido por um tiro de pistola 9 milímetros no braço esquerdo, mas foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro.

Ele não contou como ocorreu o disparo, e o caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

