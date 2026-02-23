Morador de rua é espancado por venezuelanos na Rui Barbosa

Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após ser agredido na noite de domingo (22), na esquina das ruas Maracaju e Rui Barbosa, localizada na região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestando os primeiros socorros à vítima.

Ainda conforme o registro, o homem relatou que vive em situação de rua há cerca de 2 anos e disse ter sido agredido com pauladas por dois venezuelanos. A vítima descreveu os suspeitos como dois homens negros, sendo um deles com camiseta do Flamengo e o outro sem camisa, com cabelo no estilo black power. Ainda em seu depoimento, ele afirmou não saber o motivo da agressão.

Durante as buscas, os policiais realizaram vistoria em três imóveis abandonados nas proximidades, que estariam ocupados por cerca de 30 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, de diferentes nacionalidades, incluindo venezuelanos e bolivianos. Nenhum suspeito com as características informadas foi localizado.

Moradores dos imóveis afirmaram à polícia que a vítima já chegou ao local ferida e que eles prestaram ajuda, inclusive acionando o Corpo de Bombeiros.

Diante da situação, o homem foi socorrido e encaminhado para a UPA do bairro Coronel Antonino, com lesões na cabeça e na mão direita causadas por golpes de madeira.

Os fatos acabaram sendo registrados como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também