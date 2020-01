Morador de rua morre eletrocutado na região central

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O morador de rua Kaique Moraes da Silva, de 21 anos, morreu eletrocutado, por volta da 00h30 desta quinta-feira (9), na avenida Rio Branco, em Campos Elíseos, no centro de São Paulo.

Segundo informações do R7, de acordo com a Polícia Militar, ele estava atravessando a via quando tentou pular o gradil do corredor do ponto de ônibus e, ao segurar no poste de metal de iluminação pública, sofreu uma descarga elétrica.

No momento do acidente, o morador estava descalço. Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte dele foi constatada no local. Um segundo homem, que acompanhava Kaique, também sofreu a descarga, mas não se feriu.

Apesar de estar chovendo na região, a Polícia Civil ainda não sabe o que causou a descarga elétrica. O caso será investigado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.

A Enel, por meio de nota, informou que o poste onde ocorreu o acidente não pertence à empresa.





