Homem morre em rodovia ao tentar evitar acidente de outro veículo

Nélio Novaes Souza, 65 anos, morreu em um acidente de trânsito na segunda-feira (6), após perder o controle do carro e bater em uma carreta na BR 158, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. A esposa e o filho da vítima que também estavam no veículo foram socorridos e levados para a Santa Casa de Paranaíba.

De acordo com a ocorrência, a esposa de Nélio contou à polícia, que um veículo branco ultrapassou o carro da família, e ao perceber que não teria tempo suficiente para a ultrapassagem, o veículo branco "fechou" eles.

Ainda segundo a esposa, ao perceber que não daria tempo do veículo branco efetuar a ultrapassagem, o marido freou bruscamente para dar espaço para o veículo branco entrar em sua frente, porém que ao descer para o acostamento perdeu o controle e ao retornar a pista colidiu com a carreta que vinha frontalmente.

Segundo o motorista do caminhão, Claudemiro, o acidente ocorreu quando o motorista do veículo corolla teria perdido o controle do carro por conta da pista molhada, vindo a colidir diretamente com a frente do caminhão.

O caminhão estava carregado com carne, saiu de Tangará da Serra/MT e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ. O motorista informou ainda que prestou socorro e permaneceu no local do acidente.

