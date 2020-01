Quatro pessoas se envolvem em acidente e duas morrem

Jônathas Padilha, com informações do O Correio News

Quatro pessoas se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (1º), deixando duas pessoas mortas e duas feridas, na rodovia MS-306, próximo a Chapadão do Sul, região norte do Estado.

Segundo informações, Francisco das Chagas de Souza Filho, 21 anos, pilotava sua motocicleta da Honda, modelo 150 CG, vinha na direção contrária de um carro da Fiat, modelo Uno, dirigido por Erci Batista Camargo, 74 anos, quando os dois colidiram.

Além de Francisco, José Carlos Faria Gonçalves, 20 anos, estava na moto e foi arremessado, ficando com diversas fraturas e hemorragias internas. No carro, Erci estava com sua esposa, Aurora dos Reis Camargo, 65 anos, foi socorrida, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Ainda não se sabe exatamente o que causou o acidente, só que foi com bastante intensidade. A moto se partiu ao meio, com suas peças espalhadas a mais de 30 metros do local do acidente e o carro saiu da pista, parando em uma plantação de soja, na margem da via.

Francisco, o motociclista, e Erci, que dirigia o carro, morreram na colisão entre os veículos. José foi encaminhado para a Capital em estado gravíssimo de saúde.

