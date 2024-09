Morador é esfaqueado e baleado ao ter casa invadida no Danúbio Azul

Uma dupla armada com pistolas de calibre de 9mm e faca entraram em uma residência, e deixaram um homem de 50 anos ferido na noite de sábado (14), no Danúbio Azul, em Campo Grande.



Para a Polícia Militar que foi chamada após o crime, o filho da vítima que estava a 100 metros do local, que é um conjunto de quitinetes, contou que o pai foi socorrido por populares após ser ferido por arma branca e arma de fogo e foi levado por populares ao UPA Nova Bahia.



No chão os policiais encontraram 2 munições intactas de calibre 9mm e 4

estojos de 9mm e alguns respingos de sangue, já a quitinete da vítima foi toda revirada.



Em contato com a equipe médica da UPA, foi informado que o homem foi baleado na coxa esquerda, braço esquerda e axila direita, além de ter levado a facada no peito. A vítima consciente e orientada alegou que sabia apenas que os autores eram dois homens, um alto e magro e outro baixo.



A vítima foi encaminhada para a Santa Casa. Os autores ainda não foram identificados e se investiga as causas do crime que foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

