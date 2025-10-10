Moradora de rua invade casa e fica em estado grave ao ser atacada por pitbull em Corumbá

Uma moradora de rua de 46 anos precisou ser socorrida após ser atacada por um cachorro da raça Pitbull, na Alameda Simão Bolívar, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (9).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao endereço indicado encontraram a vítima, com múltiplos ferimentos lacerantes nos braços, hemorragia ativa e consciente, porém desorientada.

Ainda segundo os militares, o ataque aconteceu quando a vítima pulou o muro de uma casa, sendo atacada elo cão de guarda.

A mulher foi resgatada e encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, ficando aos cuidados da equipe médica plantonista.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também