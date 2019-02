Moradores de rua atacam mulher a garrafadas no centro

Uma jovem de 19 anos foi atacada por moradores de rua, no centro de Campo Grande e acabou ferida com cortes profundos no rosto. Ela precisou de atendimento médico; o fato foi registrado às 10h20 da manhã deste sábado (9).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher deu entrada na Santa Casa com sangramento intenso na região da cabeça. Ela teria sido agredida com garrafadas na cabeça, por moradores de rua, mas, não soube dizer o motivo das agressões e nem quem eram os homens.

Ela permanece em observação no hospital. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

A jovem foi orientada a comparecer no Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL), posteriormente. A Polícia Civil investiga o caso.

