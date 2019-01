Vídeo - Morador de rua mata ambulante por causa de cigarros

O vendedor ambulante Hugo Fernando de Souza Silva, 33 anos, morreu após ser atacado por um morador de rua, no cruzamento das avenidas Bandeirantes e Salgado Filho, no bairro Amambaí, em Campo Grande. O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira (9), enquanto a vítima e a esposa também de 33 anos, aguardavam para receber o material de trabalho.

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que, por volta das 2h da madrugada, quando o morador de rua que ainda não foi identificado seguiu na direção de Hugo e pediu cigarros, com a negativa da vítima, o suspeito acabou discutindo e se enfurecendo. Eles entraram em luta corporal e o vendedor foi atingido com uma faca ao lado esquerdo do peito e na mão, caindo logo em seguida.

Depois de esfaquear o trabalhador, o suspeito seguiu caminhando tranquilamente, enquanto a esposa de Hugo acionava o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encontrada já sem vida e a companheira dele, que está gestante, em estado de choque e precisou de atendimento médico.

Imagens de câmeras de segurança de comércios da região estão sendo captadas pela polícia e devem auxiliar na identificação do morador de rua.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

