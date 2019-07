Moradores do Zé Pereira registram "descanso" de jiboia em calçada

Priscilla Porangaba, com informações da PMA

Moradores do Jardim Zé Pereira registraram o momento em que uma jibóia parecia descansar na rua Sagarana, no cruzamento com a avenida José Barbosa Rodrigues em Campo Grande. A cobra ficou parada enquanto os moradores a fotografavam.

De acordo com o Tenente Coronel da Polícia Militar Ambiental (PMA) Edmilson Paulino Queiroz é comum o aparecimento de animais pelas ruas da capital sul-mato-grossense.

“Eles estão em seu habitat, saem e voltam, grande parte da população sabe disso e não nos aciona. Temos reservas ambientais e por isso temos esses animais, porque conservamos a flora”, explicou.

A PMA orienta que a população não se aproxime dos animais e acione, imediatamente, sobre a situação nos telefones (67) 3357-1500 ou 190.

