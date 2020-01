Morre bióloga que sofreu acidente com ônibus no Peru

Priscilla Porangaba, com informações do Veja Aqui MS

A bióloga Mariana Pires Veiga Martins, de 28 anos, uma das sobreviventes de um acidente com ônibus turístico no Peru, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde dessa quarta-feira (15). Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Lima, capital peruana.

Segundo informações do Veja Aqui MS, Mariana estava com o namorado Danilo Pereira de Oliveira quando sofreu o acidente, ele teve ferimentos leves e recebeu alta no dia seguinte ao acidente, ocorrido no dia 6 de janeiro.

No sábado (12), o estado de saúde da bióloga apresentou pequenas melhoras, mas conforme publicado em rede social pela mãe de Mariana, o coração dela não aguentou e ela veio a óbito.

Mariana estava sendo mantida sedada e com ventilação mecânica, pois sofreu fratura de três costelas durante o acidente que resultaram na perfuração do pulmão, uma das razões pela qual ela foi transferida para Lima, capital peruana. A bióloga sofreu também fraturas na face e na clavícula.

Ainda não há informações sobre quando e como será a vinda do corpo para São Gabriel do Oeste.

