Mulher é atingida por ônibus e fica presa nas ferragens do carro

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

A douradense Débora, 33 anos, ficou presa em meio as ferragens do seu carro após colidir com um ônibus do transporte público no cruzamento das ruas Adelina Rigotti com a W15, no Jardim Água Boa, na cidade de Dourados.

De acordo com o Dourados News, Débora, invadiu a preferencial e acabou com a lateral do carro atingida pelo ônibus.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital da Vida em Dourados consciente e orientada. O carro que ela conduzia ficou com a lateral completamente destruída. Não houve registro de outros feridos.

O ônibus ficou apenas com alguns arranhões na parte da frente do coletivo

Deixe seu Comentário

Leia Também