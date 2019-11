Confusão e torcedores pisoteados marcam embarque do Fla para Peru

Os brasileiros testemunharam uma vez mais, nesta quarta-feira (20), uma confusão que poderia ter consequências graves, no embarque do Flamengo para uma partida importante em Lima, no Peru

Na chegada do ônibus do Fla, como é conhecido, ao Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no bairro da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para o embarque onde o rubro-negro disputará a final da Libertadores, às 17h do sábado (23), uma das grades de proteção cedeu à pressão de torcedores.

Alguns foram pisoteados, houve desentendimento com a Polícia Militar e policiais chegaram a sacar armas.

De acordo com a Polícia Militar, uma parte dos rubro-negros tentou entrar na área interna do aeroporto. Policiais usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio para dispersar os torcedores que pressionavam a grade. Outros socorreram alguns presentes para que não se ferissem.

Torcedores reclamaram da utilização do spray de pimenta e do gás. Alguns deles, que revidaram jogando pedras e garrafas de cerveja na tropa, foram condenados pela maioria dos presentes, que gritava para que deixassem de lançar objetos na polícia.

