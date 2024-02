Morre criança queimada pelo ex-namorado da mãe em Sidrolândia

A menina, de 11 anos, queimada pelo ex-namorado da mãe ainda em dezembro do ano passado em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, morreu neste final de semana após mais de um mês internada na Santa Casa.

Na ocasião, a vítima precisou amputar o braço e a perna devido à gravidade dos ferimentos.

O responsável pelo incêndio na casa em que a menina estava, acompanhada da irmã, de 5 anos, foi Lucas Cáceres Kempener, de 24 anos, que morreu em um confronto com a equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) no dia 24 de janeiro.

Em relação ao episódio do incêndio, o indivíduo teria ateado fogo na residência da ex-companheira e naquele momento estavam as crianças, que sofreram queimaduras de segundo e terceiro grau.

As investigações começaram no dia 8 de dezembro, depois que as autoridades foram notificadas sobre o caso. Na ocasião, ele foi até o local para se vingar da ex-namorada, mãe das vítimas. Ao chegar, ele espancou brutalmente as crianças e acreditando que elas estavam mortas, colocou fogo na casa.

No hospital, investigadores obtiveram a informação de que as crianças foram brutalmente espancadas antes do incêndio, e que ambas estavam em coma e com traumatismo craniano, sendo que a vítima de 11 anos estava com 80% do corpo queimado.

A mãe das vítimas esclareceu que no dia dos fatos, por não ter condições de pagar uma funcionária, acabou deixando as meninas sem supervisão de um adulto para poder trabalhar a noite em um frigorífico da cidade.

Ainda em seu relato, a mulher contou que Lucas não aceitava o fim do namoro, tendo invadido sua casa três vezes. Em uma das ocasiões, ele matou o cachorro das vítimas e o jogou em um terreno abandonado.

Para as autoridades, a mãe das crianças contou que o homem tinha vídeos de pornografia infantil, sendo este um dos motivos do término do relacionamento. Além disso, em certa situação, descobriu que o autor tinha fotos intimas suas em seu celular sem a sua permissão.

Antes dos fatos acontecerem, ele teria mandado mensagens de áudio para a ex-namorada, dizendo que ela iria sofrer e pagar por tudo o que fez, confirmando que estava louco, transtornado, que teve sua vida acabada, dizendo a ela para esperar a pior notícia chegar.

