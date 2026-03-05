Menu
Polícia

Morre jovem que sofreu acidente ao tentar fugir da polícia em Caarapó

João Lucas conduzia uma motocicleta e estava com um adolescente na garupa e colidiu em um veículo de passeio

05 março 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 05/03/2026 às 07h15
João Lucas tinha 26 anosJoão Lucas tinha 26 anos   (Redes Sociais)

João Lucas de Oliveira dos Santos, de 26 anos, morreu durante a quarta-feira, dia 4, após ficar mais de um mês internado em razão de um acidente de trânsito sofrido no cruzamento das ruas 15 de Novembro com Euclides Serejo Batista, em Caarapó.

O acidente em questão aconteceu na noite do dia 22 de janeiro, quando o jovem e um adolescente, que estava na garupa da motocicleta, fugiam de uma abordagem da Polícia Militar.

Segundo informações do site Portal da Cidade, ele permaneceu internado desde o dia do acidente e nesta quarta-feira, sofreu uma parada cardiorrespiratória, na qual não resistiu e teve o óbito declarado. Ele era casado e tinha uma filha.

No dia do acidente, João Lucas era o condutor e o garupa era um garoto, de 17 anos, que estava fugindo de uma abordagem da Polícia Militar. Ao passar pelo cruzamento, houve a oclisão com um veículo Cherry Tiggo.

O site local não informou como está o adolescente.

