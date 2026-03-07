Menu
PolÃ­cia

Morre passageira envolvida em capotamento no rodoanel da Capital

O acidente ocorreu quando a condutora tentou desviar de um buraco na pista

07 marÃ§o 2026 - 13h45Sarah Chaves    atualizado em 07/03/2026 Ã s 14h52
O capotamento ocorreu após a condutora tentar desviar de um buraco na pistaO capotamento ocorreu apÃ³s a condutora tentar desviar de um buraco na pista   (ReproduÃ§Ã£o)

A passageira, de 78 anos, envolvida no grave acidente registrado na manhã deste sábado (7), no rodoanel de Campo Grande, nas proximidades da região do “Ceuzinho”, acabou falecendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Conforme novas informações, o capotamento ocorreu após a condutora do Fiat Uno tentar desviar de um buraco na pista. No momento da manobra, havia um veículo vindo no sentido contrário e, para evitar uma colisão frontal, a motorista tentou voltar, mas perdeu o controle da direção. O carro capotou três vezes.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas. A condutora e uma criança que estavam no veículo foram socorridas por uma Unidade de Resgate  do Corpo de Bombeiros Militar.

Durante o atendimento, a passageira, de 78 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de socorro, ela não resistiu e morreu.

Reportar Erro

 

