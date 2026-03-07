Morre passageira envolvida em capotamento no rodoanel da Capital

Saiba Mais PolÃ­cia Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel

A passageira, de 78 anos, envolvida no grave acidente registrado na manhã deste sábado (7), no rodoanel de Campo Grande, nas proximidades da região do “Ceuzinho”, acabou falecendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Conforme novas informações, o capotamento ocorreu após a condutora do Fiat Uno tentar desviar de um buraco na pista. No momento da manobra, havia um veículo vindo no sentido contrário e, para evitar uma colisão frontal, a motorista tentou voltar, mas perdeu o controle da direção. O carro capotou três vezes.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas. A condutora e uma criança que estavam no veículo foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar.

Durante o atendimento, a passageira, de 78 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de socorro, ela não resistiu e morreu.

Saiba Mais PolÃ­cia Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel

