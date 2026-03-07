Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel

Um Fiat Uno capotou na manhã deste sábado (7) no rodoanel de Campo Grande, nas proximidades da região do “Ceuzinho”. Uma pessoa ficou presa nas ferragens após o acidente.

De acordo com informações preliminares, o veículo teria perdido o controle devido a irregularidades na pista, o que teria provocado o capotamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o resgate da vítima que ficou presa no interior do carro. O veículo era conduzido por uma mulher, que entrou em parada cardiorrespiratória durante o atendimento.

Uma unidade avançada da Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) também foi mobilizada para prestar socorro no local.

Ainda não há confirmação sobre quantas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O caso está em andamento.

