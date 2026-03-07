Menu
PolÃ­cia

Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel

O acidente ocorreu na manhÃ£ deste sÃ¡bado na regiÃ£o do 'CÃ©uzinho' em Campo Grande

07 marÃ§o 2026 - 12h53Sarah Chaves    atualizado em 07/03/2026 Ã s 13h03
Foto: ReproduçãoFoto: ReproduÃ§Ã£o  

Um Fiat Uno capotou na manhã deste sábado (7) no rodoanel de Campo Grande, nas proximidades da região do “Ceuzinho”. Uma pessoa ficou presa nas ferragens após o acidente.

De acordo com informações preliminares, o veículo teria perdido o controle devido a irregularidades na pista, o que teria provocado o capotamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o resgate da vítima que ficou presa no interior do carro. O veículo era conduzido por uma mulher, que entrou em parada cardiorrespiratória durante o atendimento.

Uma unidade avançada da Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) também foi mobilizada para prestar socorro no local.

Ainda não há confirmação sobre quantas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O caso está em andamento.

