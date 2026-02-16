Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande

Saiba Mais Polícia VÍDEO: Travesti é baleada após tomar arma de policial no centro de Campo Grande

Morreu entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira, dia 16, a travesti Gabriela dos Santos, de 27 anos, que chegou a tomar a arma de um policial no centro de Campo Grande.

Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos disparos - no registro policial consta ao menos três.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a situação aconteceu após uma tentativa de abordagem por parte da Polícia Militar, que durante a manhã, já havia sido acionada para conter arruaça e incomodo aos comerciantes da região.

Porém, quando os policiais tentaram a abordagem no cruzamento da Avenida Calógeras com a rua 15 de Novembro, uma das travestis passou a insultar a equipe policial e resistindo a abordagem.

Nesse momento, o grupo de travestis passaram a lutar contra os dois policiais e em determinado momento, após troca de socos e chutes, a arma de um dos militares caiu no chão e Gabriela se apossou, apontando para os policiais. O fato foi registrado por câmeras de segurança.

Diante da iminente ameaça, um dos policiais efetuou ao menos três disparos para conter a situação. Gabriela caiu no chão e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde não resistiu e faleceu.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

