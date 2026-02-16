Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande

Polícia já havia sido acionada no período da manhã devido à arruaça de um grupo de travestis

16 fevereiro 2026 - 20h36Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 16/02/2026 às 20h37
Gabriela morreu em confronto com os policiaisGabriela morreu em confronto com os policiais   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Morreu entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira, dia 16, a travesti Gabriela dos Santos, de 27 anos, que chegou a tomar a arma de um policial no centro de Campo Grande.

Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos disparos - no registro policial consta ao menos três.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a situação aconteceu após uma tentativa de abordagem por parte da Polícia Militar, que durante a manhã, já havia sido acionada para conter arruaça e incomodo aos comerciantes da região.

Porém, quando os policiais tentaram a abordagem no cruzamento da Avenida Calógeras com a rua 15 de Novembro, uma das travestis passou a insultar a equipe policial e resistindo a abordagem.

Nesse momento, o grupo de travestis passaram a lutar contra os dois policiais e em determinado momento, após troca de socos e chutes, a arma de um dos militares caiu no chão e Gabriela se apossou, apontando para os policiais. O fato foi registrado por câmeras de segurança.

Diante da iminente ameaça, um dos policiais efetuou ao menos três disparos para conter a situação. Gabriela caiu no chão e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde não resistiu e faleceu.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem diz estar incorporado com pomba gira para abusar de sobrinha adolescente
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovens são assaltados enquanto esperavam ônibus no Centro de Campo Grande
A vítima foi encontrada sem vida horas depois
Polícia
Jovem é encontrado morto após brigar com a esposa em festa de Carnaval
O acidente aconteceu na noite de domingo
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar e deixar motociclista ferido em Ribas do Rio Pardo
Brenno faleceu momentos depois do acidente
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou acidente que matou motociclista no dia do aniversário em Rio Brilhante
Caso aconteceu no centro de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Travesti é baleada após tomar arma de policial no centro de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Jovem é presa após abandonar os filhos com avó para curtir namorado e carnaval na Capital
Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante
Polícia
Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante
Homem leva garrafada na cabeça durante assalto no centro de Campo Grande
Polícia
Homem leva garrafada na cabeça durante assalto no centro de Campo Grande
O crime aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem morre ao ser baleado na fronteira

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital