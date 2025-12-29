Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Morte de vice-liderança de aldeia é considerado 'grave ataque aos direitos indígenas'

Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani emitiu nota repudiando ataque contra Lúcio Ximenes

29 dezembro 2025 - 12h28Luiz Vinicius
Autoridades estiveram presentes no local do homicídioAutoridades estiveram presentes no local do homicídio   (Reprodução/Facebook)

A morte de Lúcio Ximenes, de 48 anos, vice-capitão da Aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia, foi classificada como um "grave ataque aos direitos indígenas" pela Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani, que emitiu uma nota repudiando o crime.

O indígena foi assassinado a tiros durante o começo da noite de domingo, dia 28, após ser ameaçado em razão de uma dívida, que seria em torno de R$ 400, criada em razão da compra de uma lavadora de roupas e uma sapateira.

Na nota, o Atyguasu representa a perda de uma liderança fundamental e um ataque à vida, à dignidade e à autonomia territorial.

"É inaceitável que lideranças indígenas continuem sendo silenciadas pela violência, mesmo em seus territórios tradicionais, que deveriam ser espaços de proteção, respeito e garantia de direitos. A impunidade alimenta novos crimes e perpetua um cenário de insegurança e injustiça contra os povos originários", diz trecho da nota.

O órgão pede apuração rigorosa dos fatos, a responsabilização dos autores e mandantes, e justiça imediata. "Reafirmamos que nenhuma vida indígena é descartável e que a defesa do território é um direito legítimo".

Segundo consta no boletim de ocorrência, Lúcio estava na frente da própria residência quando um indivíduo chegou de motocicleta e questionou se o indígena comercializava gasolina. Como a resposta foi negativa, o suspeito sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o homem e fugiu do local.

Autoridades estiveram no local e conversaram com a esposa de Lúcio, que contou que o indígena possuía dívidas com vendedores ambulantes, sendo um deles de origem paraguaia, e que já teria ameaçado em razão do atraso de duas parcelas de R$ 200 referentes a lavadora de roupas e uma sapateira.

A esposa e o sobrinho da vítima acreditam que essa dívida pode ter sido motivo para o crime.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Polícia
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Indígena foi morto na própria aldeia
Polícia
Vice-liderança de aldeia é morto a tiros após ser cobrado de dívida em Coronel Sapucaia
Francisco morreu afogado no rio
Polícia
Pernambucano de 25 anos morre afogado no rio Correntes, em Sonora
Local onde aconteceu o homicídio na Moreninha
Polícia
Sem conseguir atropelar jovens, suspeito atira e mata um na Moreninha
Foto: Reprodução
Polícia
Discussão no trânsito termina com policial apontando arma para motorista em Camapuã
Foto: PMMT
Polícia
Criança é salva por militares após aumento súbito da correnteza em rio
Foto: Felcn
Polícia
Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Dupla assalta posto, foge, capota carro e acaba presa na MS-141
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
Polícia
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
As vítimas ficaram com vários ferimentos pelo corpo
Polícia
Mulher e criança são arrastadas por motorista de aplicativo em Dourados

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande