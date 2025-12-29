Morte de vice-liderança de aldeia é considerado 'grave ataque aos direitos indígenas'

A morte de Lúcio Ximenes, de 48 anos, vice-capitão da Aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia, foi classificada como um "grave ataque aos direitos indígenas" pela Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani, que emitiu uma nota repudiando o crime.

O indígena foi assassinado a tiros durante o começo da noite de domingo, dia 28, após ser ameaçado em razão de uma dívida, que seria em torno de R$ 400, criada em razão da compra de uma lavadora de roupas e uma sapateira.

Na nota, o Atyguasu representa a perda de uma liderança fundamental e um ataque à vida, à dignidade e à autonomia territorial.

"É inaceitável que lideranças indígenas continuem sendo silenciadas pela violência, mesmo em seus territórios tradicionais, que deveriam ser espaços de proteção, respeito e garantia de direitos. A impunidade alimenta novos crimes e perpetua um cenário de insegurança e injustiça contra os povos originários", diz trecho da nota.

O órgão pede apuração rigorosa dos fatos, a responsabilização dos autores e mandantes, e justiça imediata. "Reafirmamos que nenhuma vida indígena é descartável e que a defesa do território é um direito legítimo".

Segundo consta no boletim de ocorrência, Lúcio estava na frente da própria residência quando um indivíduo chegou de motocicleta e questionou se o indígena comercializava gasolina. Como a resposta foi negativa, o suspeito sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o homem e fugiu do local.

Autoridades estiveram no local e conversaram com a esposa de Lúcio, que contou que o indígena possuía dívidas com vendedores ambulantes, sendo um deles de origem paraguaia, e que já teria ameaçado em razão do atraso de duas parcelas de R$ 200 referentes a lavadora de roupas e uma sapateira.

A esposa e o sobrinho da vítima acreditam que essa dívida pode ter sido motivo para o crime.

