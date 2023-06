Morte na BR-262: criança é identificada; pai e mãe estão na Santa Casa em estado grave

Foi identificada como Elloa Vitória Morais Pedroso, de 2 anos, a criança que faleceu durante um grave acidente na BR-262, entre Campo Grande e Terenos, na noite desta terça-feira (20). Ela estava no veículo Ford Escort conduzido pelo seu pai Elier da Rocha Pedroso e a mãe Tais Marciana da Silva Morais dos Santos, socorridos em estado grave para a Santa Casa.

O condutor do veículo Volkswagen Gol, identificado como Moisés de Amorim Canhete, também foi socorrido e encaminhado para o hospital de Terenos, enquanto o motorista do caminhão recebeu atendimento ainda pelo local, mas não precisou ser encaminhado para nenhuma unidade hospitalar.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) assumiu a ocorrência, mas por conta da cinemática e a morte da criança, a Perícia Científica de Campo Grande esteve pelo local.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Terenos como morte a esclarecer.

Acidente - Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o acidente envolveu três veículos, sendo um Ford Escort, um Volkswagen Gol e um caminhão baú. A vítima estava sem cinto de segurança no Escort, quando o acidente aconteceu.

A dinâmica inicial aponta que o Escort seguia sentido Terenos/Campo Grande quando ao fazer uma curva, por motivos ainda a serem investigados pelas equipes policiais, o motorista acabou invadindo a pista contrária. Na ação, o veículo colidiu frontalmente contra o Gol que seguia na direção oposta, atingindo em seguida o caminhão baú.

Por conta do impacto, a criança [que estava sem cinto de segurança] foi projetada para fora do carro. Ela caiu às margens da rodovia, em um 'bueiro' no sistema de escoamento de água da pista.

