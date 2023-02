Morte na Moreninhas contou com três atiradores e fuga em Pálio

Saiba Mais Polícia Atiradores invadem casa e assassinam jovem com 12 tiros na Moreninha

Na noite de quarta-feira (1°), Gabriel Silva foi morto com vários tiros e pelo menos três atiradores são apontados como responsáveis pela execução que aconteceu na Vila Moreninhas III, em Campo Grande.

Os suspeitos teriam fugido em veículo Fiat Pálio, de cor prata. O caso aconteceu na rua Baguari, quando os atiradores chegaram e entraram na casa onde a vítima morava, realizando diversos os disparos, nos quais vizinhos teriam ouvido.

Quando testemunhas entraram na casa, puderam ver Gabriel já sem vida. Alguns dos disparos efetuados atingiram a cabeça do jovem, que teve perda de massa encefálica.

A Polícia Civil segue investigando o crime para identificar os suspeitos e também a motivação.

O caso deve ficar a caráter da 4° Delegacia de Polícia Civil.

