Morto a facada no Ana Maria do Couto tinha 50 anos

Foi identificado como Paulo Sérgio Guimarães, de 50 anos, o homem assassinado no início da noite desta quinta-feira (2), na rua Mário Dávila, no bairro Ana Maria do Couto. Ele foi cobrar uma dívida de uma geladeira com o antigo companheiro de quarto, mas acabou morto com uma facada.

A vítima recebeu uma única facada no peito desferida pelo suspeito, que fugiu do local. O objeto com cabo de 12 centímetros, usado no crime, foi encontrado e recolhido pela Perícia Científica.

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram no local, colheram algumas informações e estão realizando diligências na tentativa de encontrar e capturar o suspeito.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e passará a ser investigado pela Polícia Civil.

Relembre - Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o homem era catador de recicláveis e realizava pequenos trabalhos pela região. Ele dividia uma casa com o autor do crime até ontem (1º), e hoje veio cobrar o valor referente a uma geladeira que ele comprou em parceria com o seu ex-colega de residência.

A vítima, ao chegar no local, começou a discutir com o pai do autor, que irritado com a situação saiu da residência já portando uma faca e o esfaqueou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, porém, ao chegar no local, se depararam com o homem desacordado e já sem pulso.

Deixe seu Comentário

Leia Também