Morto a tiros na Guaicurus, servente trabalhava em condomínio na saída para Três Lagoas

Foi identificado como Cleiton Anario de Castro, o servente de pedreiro assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (30), na Avenida Guaicurus, na região do Jardim Nashville, em Campo Grande.

Ele trabalhava na construção de um condomínio na saída para Três Lagoas, na região da BR-262, ainda em solo campo-grandense. A vítima estava em um veículo Chevrolet Corsa, no momento em que foi alvo de um atirador, que segundo informações, estava sozinho em uma motocicleta.

Uma testemunha, que presenciou o momento do homicídio, contou para o JD1 Notícias que a vítima estava parada no semáforo e acendia um cigarro, quando o atirador passou do lado do veículo e efetuou os disparos, fugindo na sequência. Um dos tiros atingiu a cabeça de Cleiton.

Em apuração no local, durante conversa com alguns conhecidos da vítima, a reportagem descobriu que o servente tinha um perfil 'briguento', considerado valentão, e havia relatos que ele batia na esposa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para chegar ao local apenas para constatar o óbito. A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estão atuando na ocorrência e isolaram a área.

A Polícia Civil, DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Polícia Científica estão no local para os levantamentos de praxe.

