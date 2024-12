Morto em confronto com a PM em Chapadão, Dadin tinha mais de 80 passagens policiais

Saiba Mais Polícia Homem morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul

O homem que morreu na tarde de ontem (24), em confronto com a Polícia Militar, no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul, foi identificado como Dadin, possuindo uma extensa ficha criminal com passagens por diversos crimes.



Conforme a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), uma equipe patrulhava a região durante a Operação Boas Festas com o objetivo de coibir crimes contra o patrimônio, contra a vida, tráfico de drogas, ou desordem pública.



Quando a guarnição policial passava pela Rua Pantanal com a Rua Diamante, visualizaram um veículo VW GOL, que adentrou a rua em alta velocidade, no sentido oposto, desrespeitando a sinalização de pare.



Os militares desembarcaram e abordaram o veículo pelo lado do motorista, ordenando que ele colocasse mão na cabeça, momento no qual o autor sacou uma arma e puxou o gatilho contra o comandante da equipe, que revidou juntamente com o patrulheiro.



Quando o autor largou a arma, foi socorrido pelos militares. Com Dadin, foi encontrada uma arma de fogo, calibre 32 com cinco munições aptas a disparo, um tablete de substância análoga a maconha, pesando 355,60g, um celular Motorola.



O autor foi encaminhado ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul, porém não resistiu e acabou morrendo.



Após checagem, foi constatado que Dadin possuía passagens pelos crimes de: Associação criminosa, tráfico de drogas, resistência, furto qualificado, furto, ameaça, vias de fato, descaminho, vender ou ministrar bebida para menor de idade, dano qualificado, motim de presos, perturbação do sossego, lesão corporal (violência doméstica) e receptação.



A perícia foi acionada e feito a preservação do local. Também foram tomadas medidas em relação a polícia judiciária militar.

Homem morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul

