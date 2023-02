Morto em confronto com a PM no Noroeste vivia ameaçando os vizinhos

Maicol da Rosa, de 45 anos, morto na tarde desta quinta-feira (23) após confronto com a Polícia Militar no bairro Jardim Noroeste, era conhecido na região e constantemente ameaçava os vizinhos com uma faca.

Segundo o delegado Reges de Almeida, da 3º Delegacia de Polícia Civil (DP), o homem estava foragido do sistema prisional a pelo menos duas semanas, período em que estava morando na residência, e além de um longo histórico de passagens na polícia, tinha o hábito de ameaçar os seus vizinhos com a mesma faca utilizada para tentar avançar em direção dos policiais militares.

O delegado explica que o homem foi reconhecido por vizinhos como o autor de um furto em uma residência na madrugada de hoje, crime relatado pela proprietária da residência em um boletim de ocorrência.

“Na madrugada ocorreu um furto em uma residência, e o indivíduo foi visualizado por vizinhos que acionaram a proprietária da residência, que acionou a Polícia Militar que compareceu ao local, e dentro da informação que o furto havia sido praticado por um vizinho, tentaram localizar esse indivíduo que se evadiu”, disse Almeida.

Logo após a PM se retirar do local, o homem voltou a ameaçar os vizinhos pela denúncia feita, o que levou a polícia ser acionada mais uma vez.

“Posteriormente, após a saída dos policiais, o indivíduo retornou à rua e começou a ameaçar os vizinhos em posse de uma faca. Diante do temor, os vizinhos acionaram novamente a Polícia Militar, que retornou e houve uma nova evasão”, detalhou.

Maicol então fugiu pela segunda vez dos policiais, no entanto, durante a parte, os policias militares receberam a informação que o homem estava em sua residência. A guarnição foi até o local e abordou o criminoso, que avançou conta os policiais com a mesma faca utilizada para ameaçar seus vizinhos.

“Os policiais compareceram ao local e chamaram pelo suspeito, que esboçou reação. Houve cinco disparos de elastômero, visando cessar a injusta agressão. Mesmo com essa ação policial, partiu para cima dos policiais, munido desta faca, e foi necessário que os policiais disferissem dois disparos de arma de fogo”, disse o delegado.

