Thiago Felipe Peralta Alecrim, de 27 anos, colecionava diversas passagens pela polícia e ainda era investigado por ter participação em pelo menos sete homicídios em Campo Grande. O último em questão seria de um adolescente, no dia 23 de fevereiro, na rua Paraisópolis, no bairro Santo Eugênio.

Na oportunidade, segundo informações repassadas a reportagem, a vítima, de 17 anos, estava em uma calçada quando foi atiradores passaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos. A principal suspeita é que a morte tenha ligação com o tráfico de drogas.

O criminoso morreu durante um confronto com o Batalhão de Choque na madrugada desta quinta-feira (2), na Vila Albuquerque. Ele estava arquitetando um plano de atentado para matar policiais por conta da morte de um comparsa de crime.

Thiago era conhecido por ser 'pistoleiro do PCC', o Primeiro Comando da Capital.

Confronto - Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da polícia foi até a rua Ponto Verde, pois havia recebido uma denúncia informando que Thiago estava com várias armas de fogo buscando concluir seu plano.

Quando os militares chegaram, foram recebidos com vários disparos pelo criminoso e se escondendo atrás da porta e com escudo balístico, revidaram a agressão e conseguiram atingir a região do tórax do autor, que ainda em vida, foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas ele não resistiu.

Ainda conforme o registro, Thiago estava portando um revólver de calibre 38, onde foram encontradas 4 cápsulas deflagradas e uma munição intacta, um simulacro de fuzil, balanças e celulares, todos apreendidos pela polícia.

