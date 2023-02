Morto em confronto no Aero Rancho era suspeito de assassinar PM na Capital

Saiba Mais Polícia Traficante saca revólver e morre em confronto com o Choque no Aero Rancho

Diego Rodrigues Botelho, de 37 anos, morto durante um confronto com o Batalhão de Choque na noite de quinta-feira (9), no bairro Aero Rancho, era suspeito de ter participado na morte do policial militar Sandro Vlademir Jesuíno, no dia 23 de março de 2007, no bairro Taveirópolis.

Segundo registro da ocorrência, naquela época, o cabo da PM estava à paisana em um estabelecimento comercial na rua da Pátria, conversando com o proprietário, quando foi surpreendido com a chegada do assaltante, possivelmente sendo Diego.

Anunciando o assalto, o policial chegou a pedir calma para o criminoso, conforme relato da testemunha, mas sem qualquer motivo, o assaltante disparou um tiro que acertou o rosto de Vlademir, mais precisamente no nariz.

Ainda no registro policial da época, o cabo estava com a arma na cintura, mas não chegou a sacar. A testemunha, que estava com o militar, afirmou que não visualizar as características do autor, pois no momento do assalto, passou a correr na direção contrária na tentativa de fugir.

Durante as diligências, os policiais encontraram um veículo Volkswagen Voyage, de cor prata, a alguns metros do crime, na rua Nossa Senhora da Abadia. O proprietário do carro informou que ele havia sido furtado cerca de 30 minutos antes do assassinato do PM.

Morto em confronto - Na noite de quinta-feira, os policiais realizavam rondas na região da rua Santa Quitéria e visualizaram o carro saindo de uma área de grande concentração de pequenos traficantes. Foi feito um acompanhamento e chegando em uma área mais segura, os militares determinaram a parada do veículo por meio de sinais sonoros e luminosos, mas o motorista demorou a obedecer.

Ainda segundo o registro, após muito insistência dos militares, Diego desceu do carro com as mãos para cima, no entanto, o traficante moveu suas mãos na direção da cintura sacando um revólver de calibre 38, apontando para os militares, que na ação de desarmá-lo, efetuaram um disparo contra o homem, atingido seu tórax.

Diego tinha uma extensa ficha criminal, contendo crimes como tráfico de drogas, furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, roubo, associação criminosa, corrupção de menores e receptação.

