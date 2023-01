Morto pela polícia na Mata do Jacinto é identificado

Identificado como Rafael Saffe da Silva, 35 anos, o homem morto após troca de tiros com a polícia no bairro Mata do Jacinto, conforme noticiado pelo JD1, era evadido do sistema prisional.

“Ele foi identificado pela GCM, que nos acionou e começou a realizar os disparos contra a polícia. Ele chegou a correr algumas quadras, e se abrigou nessa residência, onde fez de refém duas mulheres. A PM fez o cerco e começou a verbalizar com ele, para que soltasse as mulheres, as quais em determinado momento conseguiram fugir, e foi nesse momento que ele apontou a arma para os policiais com a intenção de matar, os quais conseguiram antes efetuar disparos contra ele”, informou o delegado da Polícia Civil Rômulo Teixeira.

Ainda de acordo com o delegado, não se sabe quantos disparos foram feitos contra o homem. “O laudo necroscópico vai poder afirmar isso com exatidão”. O inquérito foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, responsável pelo caso.

Rafael Saffe chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA, onde recebeu atendimento, mas acabou morrendo.

Conforme a polícia, apesar do susto as vítimas foram acolhidas e encaminhadas para atendimento médico. “Elas ficaram bem abaladas, bastante nervosas, tendo em vista que o autor as fez de refém com uma arma de fogo dentro de sua própria residência”, ressaltou.

Segundo relatos, a região já é conhecida como ponto de ocorrências policias.

