Motociclista é atropelado por carro e morre no dia do aniversário em Rio Brilhante

O motociclista Breno Rocha, de 19 anos, morreu logo após ser socorrido devido a um atropelamento que sofreu de um veículo de passeio na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante, durante a noite deste domingo, dia 15.

A data, inclusive, era para ser de alegria, pois Breno estava fazendo aniversário. A suspeita de ter provocado o acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações do site Diário de Rio Brilhante, a mulher que dirigia o veículo estaria consumindo bebida alcoólica em um posto de combustível durante toda a tarde.

Após a colisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer a vítima, encaminhando-a para atendimento na unidade hospitalar. No entanto, mesmo com manobras de reanimação, o jovem não resistiu.

Amigos e familiares ficaram inconformados com o caso e ficaram na frente do hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que tentará encontrar a condutora.

