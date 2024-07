Motociclista é socorrido com afundamento no crânio após acidente na Fábio Zahran

Um motociclista de cerca de 28 anos ainda não identificado foi socorrido em estado grave após um acidente na manhã deste sábado (13), na Avenida Fábio Zahran, próximo a pousada Ipacaraí, na Vila Ipiranga em Campo Grande.

Conforme informações preliminares apuradas no local do acidente, a vítima seguia pela Avenida sentido centro, pois ia tomar café com um sócio, quando caiu e deslizou com a moto Suzuki 750 até bater em um poste.

De acordo com a Polícia Militar, não se sabe se o motociclista teria perdido o controle ou caiu ao tentar ultrapassar um caminhão, pois o sócio que estava indo junto, porém em outra motocicleta, seguia a frente e só percebeu o acidente depois que passou pelo caminhão.

No entanto, com o impacto da batida no poste, o capacete rachou a vítima sofreu um afundamento no crânio, com perda considerável de sangue e foi encaminhado por uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), até a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

