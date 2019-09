Motociclista morre ao atropelar tamanduá na MS-338

Priscilla Porangaba, com informações do MSNews

Emerson Pereira de Castro, de 46 anos, morreu no inicio da manhã desta terça-feira (10) após sofrer um acidente na MS-338, no trecho que liga a cidade de Bataguassu a Santa Rita do Pardo.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o acidente aconteceu por volta das 4h30, quando a vítima seguia pela rodovia em direção a cidade de Santa Rita do Pardo em um Honda CG Titan, placa de Bataguassu.

Emerson acabou colidindo com dois tamanduás que cruzavam a pista. Com a colisão ele caiu da motocicleta e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu ainda no local.

Uma equipe da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros de Bataguassu foram acionados.

O caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas.

