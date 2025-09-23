Menu
Polícia

Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, onde faleceu

23 setembro 2025 - 17h41Brenda Assis

O motociclista Tiago Rodrigues de Lima, de 34 anos, morreu dois dias depois de sofrer um grave acidente de trânsito na BR-376, durante a noite de domingo (21).

Conforme as informações policiais, o rapaz seguia sozinho em uma Honda/CG Titan 150 com destino a região de Santa Olga, quando perdeu o controle e caiu sozinho.

Uma testemunha do acidente acionou a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e aguardou a chegada das equipes ao local indicado. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi até o endereço, prestando primeiros socorros a Tiago antes de o encaminhar para uma unidade de saúde.

Ele então ficou internado no Hospital Regional de Nova Andradina até falecer na tarde desta terça-feira (23). Segundo o Jornal da Nova, familiares compareceram à Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência e relatar a evolução do caso.

A Polícia Civil de Nova Andradina abriu procedimento para os trâmites legais, incluindo encaminhamento do corpo ao IML (Instituto Médico Legal) para exames que confirmem a causa exata da morte.

