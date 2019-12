Motociclista morre em grave acidente de trânsito

Marya Eduarda Lobo, com informações do Nova News

José Rodrigues de Souza, conhecido como ‘’Zezinho’’, de 54 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito, na tarde deste sábado (30), na rua Johann Gill, próximo ao cruzamento com a rua João Teodoro Braga, em Nova Andradina.

De acordo com o apuramento do site Nova News, ele trafegava pelo local quando, em determinado momento, colidiu contra a lateral de um Ford Ka, conduzido por um homem.

Devido à força do impacto, o condutor da moto sofreu graves ferimentos e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionados, mas não puderam fazer nada.

A Polícia Militar e o Núcleo de Perícias estiveram no local para a realização dos levantamentos necessários. Logo após o trabalho pericial, o corpo da vítima foi liberado e removido. A esposa da vítima chegou ao local e passou mal ao ver o marido sem vida. Ela precisou ser socorrida até uma unidade hospitalar.

O condutor do Ford Ka teria sofrido ferimentos leves. Tanto o carro quanto a moto ficaram bastante danificados.

A esposa do motociclista trabalha na Escola Antônio Joaquim de Moura Andrade, sendo que, neste sábado (30), o alarme da unidade educacional havia disparado. Ao chegar ao local, funcionários perceberam que criminosos haviam arrombado a porta de um depósito e furtado vários objetos.

Como "Zezinho" era pedreiro, ele foi chamado para fazer o reparo na porta, sendo que, no trajeto de sua casa, localizada do Jardim Universitário, até a escola, ocorreu o acidente que resultou em sua morte. José Rodrigues de Souza deixa esposa e um casal de filhos.

