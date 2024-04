Motociclista que atropelou indígena na MS -156 paga fiança e vai responder em liberdade

Saiba Mais Polícia Indígena morre atropelada na MS-156 quando voltava para casa em Dourados

O condutor da moto que atropelou e matou Maricléia Benites da Silva, de 46 anos na noite de ontem (19),na MS-156, região da Reserva Indígena foi levado para o 1° Distrito Policial e autuado por homicídio culposo.

Roberto estava com a filha na garupa e conforme o Dourados News, informou a Polícia que voltava para casa, situada na Reserva Indígena, e não viu a mulher que teria entrado na pista de repente, sem que houvesse chance de evitar a colisão.

O motociclista teve a fiança arbitrada em dois salários mínimos e vai responder em liberdade enquanto aguarda a audiência de custódia do caso.

Relembre o caso

Maricléia Benites da Silva, de 46 anos, morreu atropelada na noite desta sexta-feira, na MS-156, região da Reserva Indígena que da acessos às aldeias Bororó e Jaguapiru em Dourados.

A vítima voltava para casa a pé quando foi atingida em cheio por uma moto conduzida por um homem com uma pessoa de carona.

Maricleia morreu no local.

