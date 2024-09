Motociclista que bateu na traseira de carreta no Indubrasil morre na Santa Casa

O motociclista, identificado até o momento como Claudinei, socorrido em estado grave após bater em uma carreta na Avenida Principal, região do Indubrasil, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (10), morreu na Santa Casa.

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima não teria conseguido desviar da carreta, atingindo a traseira do veículo longo que estava parado para entrar em uma empresa, onde descarregaria a carga de sal que transportava.

Com o impacto, no para-choque traseiro da carreta, a vítima ficou em estado grave e foi socorrido por duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), precisando ser intubado antes de ser levado para a Santa Casa.

Já durante a tarde, alguns amigos e familiares confirmaram através das redes socais que a vítima faleceu.

Ainda segundo repassado a reportagem durante a manhã, a motocicleta foi retirada do local, pois estaria sob suspeita de estar com a documentação irregular. Não há informações se o motociclista era habilitado.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local apurando as circunstâncias do acidente.

