Polícia

Motociclista que morreu ao bater em caminhão é identificado

Welligton Chimenes Torres trafegava em alta velocidade quando atingiu o veículo na MS-080

10 fevereiro 2026 - 14h11Brenda Assis

Foi identificado como Welligton Chimenes Torres dos Santos o motociclista que morreu no início da tarde desta segunda-feira (9) após um grave acidente na rodovia MS-080, em Campo Grande. A colisão aconteceu a cerca de 7km do Detran/MS, no sentido Rochedo.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil se deslocaram até o local após a confirmação de vítima fatal. Quando os agentes chegaram, policiais militares já faziam o isolamento da cena.

Foi então descrito que um caminhão caçamba Mercedes-Benz, que seguia no sentido Rochedo–Campo Grande, quando teria tentado realizar uma conversão na rodovia. Segundo relatos de testemunhas, a manobra ocorreu em um trecho com faixa contínua, onde é proibido virar. O motociclista, que vinha logo atrás na mesma direção, não conseguiu frear ou desviar a tempo e colidiu contra a parte dianteira/lateral do caminhão.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas junto com outras autoridades. Nenhum documento foi encontrado com a vítima, o que no momento dificultou a identificação de Welligton, que foi confirmada pela esposa no IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal).

A moto que ele conduzia, uma JTA/Suzuki GSXR750, está registrada em nome de outra pessoa.

Ainda segundo o registro policial, o motorista do caminhão passou mal ao saber da morte e precisou ser socorrido pelo Samu, sendo encaminhado para a UPA Coronel Antonino. O veículo pertence a uma empresa de locações.

A Polícia Científica realizou a perícia no local para esclarecer a dinâmica exata do acidente.

O caminhão ficou parcialmente sobre a pista, causando lentidão no tráfego até a conclusão dos trabalhos periciais. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e peritos criminais.

O caso será investigado para apurar responsabilidades e confirmar as circunstâncias da colisão.

UNIMED

