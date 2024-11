Motociclista que morreu após acidente na Bandeirantes era oficial da Marinha

Foi identificado como Marcos Antônio Francisco Leal, o motociclista da BMW que morreu após um grave acidente na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande. Ele era Sub Oficial da Marinha do Brasil.

O JD1 vem acompanhando o caso desde a manhã desta quarta-feira (6), quando aconteceu o acidente. O falecimento foi confirmado pelos familiares da vítima através das redes sociais.

"É com extremo pesar que informamos o falecimento do nosso familiar, parceiro, amigo e companheiro, o Sub Oficial da Marinha Marcos Leal", diz a nota publicada por familiares.

Acidente - imagens de câmeras de segurança mostram o momento que a moto de Marcos, uma BMW, bate na traseira de uma caminhonete Fiat Toro, que seguia sentido centro.

O veículo estava parando no semáforo, quando foi atingido pelo motociclista. Por conta do impacto, o Sub Oficial voou e rodopiou no ar antes de cair violentamente ao solo.

Marcos foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para a Santa Casa. Porém, seus ferimentos eram graves e ele não resistiu, e a morte foi constatada às 17h de hoje.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também