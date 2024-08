Motociclista que seguia na contramão morre ao colidir com um Gol em Dourados

Um jovem identificado como Thiago de Jesus Canete, 29 anos, morreu na madrugada deste domingo (11), em um acidente fatal na rua Monte Alegre, no cruzamento com a rua Fillinto Muller, no Jardim Maracanã em Dourados.

De acordo com o Dourados News, Thiago conduzia uma moto modelo Honda Titan 160, e Diogo Soares Dorneles 18, ia na garupa seguindo na rua Fillinto Muller pela contramão, quando no cruzamento com a rua Monte Alegre não respeitou a sinalização de parada e houve a colisão com o Gol.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou a morte de Thiago que morreu no local. Já Diogo foi socorrido em estado grave para o Hospital da Vida. O condutor do carro não teve ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil como acidente com morte provocada pela própria vitima.

