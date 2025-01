Motociclista tem perna amputada e motorista de carro foge no Tijuca

Motociclista, de 45 anos, teve uma das pernas amputadas em decorrência de um grave acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (13), em uma via do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista estava trafegando pela via - não informada no registro -, numa Lander XTZ 250, no sentido do norte ao sul, quando houve a colisão lateral em um Volkswagen Polo.

Não foi possível detalhar como houve o acidente. O condutor do veículo de passeio parou a 700 metros do local da colisão, fugindo e abandonando o veículo.

A vítima, após o acidente, foi socorrida por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde foi repassado para os militares, que o motociclista sofreu uma lesão gravíssima, precisando amputar uma das pernas.

O caos foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade.

