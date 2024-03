Motoentregador quase é atropelado e vira alvo de disparos na Gunter Hans

Um motoentregador de 27 anos, identificado como André, passou por momentos de tensão na noite de sábado (9), após quase ser atropelado e alvo de disparos na região do Coophavila II.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motoentregador seguia pela Av. Gunter Hans próximo ao supermercado Atacadão, quando o condutor de uma caminhonete Toyota Hillux entrou na via colidindo com a traseira da motocicleta, uma Yamaha Factor 150.



O motoentregador diminuiu a velocidade, no entanto, o motorista da Toyota não parou, momento em que a vítima passou a filmar a situação para identificar a placa da caminhonete, fazendo o retorno no sentido ao bairro Coophavila II e notando que os ocupantes da caminhonete passaram a segui-lo.



Com isso, deu início uma verdadeira perseguição, quando um dos ocupantes da caminhonete passou a atirar contra a vítima, com isso André perdeu o equilíbrio da moto e caiu e mesmo assim, a vítima alega que os disparos continuaram.



Momento em que os dois ocupantes da caminhonete se aproximaram e passaram por cima da moto caída e fugiram pela Rua Enseada.



Também foi relatado pela vítima de que seu celular não foi localizado, não sabendo informar se os ocupantes da Toyota Hilux pegaram o aparelho para dificultarem a identificação do veículo ou se algum popular que passava pelo local se apropriou do mesmo.



Com a chegada da Perícia Científica ao local dos fatos, foi verificado que o retrovisor da caminhonete bateu e causou danos em um caminhão baú, além disso, um dos disparos efetuados pelos ocupantes da Toyota Hilux atingiu um veículo da marca VW Gol que estava estacionado pela Rua dos Crustáceos, esquina com a Rua Beira Mar, cerca de 50 metros do local dos fatos, atingindo o teto do veículo, próximo a porta traseira direita.



A vítima foi atendida reclamando de dores e a moto ficou completamente danificada.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A Polícia Civil irá verificar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também