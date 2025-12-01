Menu
Polícia

Motorista cai em buraco e bate em carreta tombada na MS-480

Ele precisou ser socorrido, já que sofreu ferimentos pelo corpo

01 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (Foto: Nova News)

Um motorista precisou ser socorrido após perder o controle de direção ao cair em um buraco e bater em uma carreta que já estava tombada às margens da rodovia na MS-480. O acidente aconteceu neste domingo (30), em Anaurilândia.

Conforme o site Nova News, o condutor seguia em um Volkswagen Gol e teve ferimentos leves, sendo socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal de Batayporã.

A carreta atingida já havia tombado durante a madrugada ao tentar desviar dos mesmos buracos. O caminhoneiro, de 58 anos, morador de Marialva (PR), perdeu o controle devido ao peso da carga de farelo de algodão enquanto seguia para Maringá (PR). Ele também sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Os dois veículos ficaram fora da pista, que não precisou ser interditada. A carga de farelo de algodão permanece espalhada às margens da rodovia.

