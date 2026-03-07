Menu
Polícia

Motorista capota caminhonete furtada e acaba preso em Anaurilândia

O veículo foi transportado de Hortolândia em São Paulo e tinha destino em Ivinhema

07 março 2026 - 11h11Sarah Chaves
Foto: Elisan Ramos/Cenário MSFoto: Elisan Ramos/Cenário MS  

Uma caminhonete furtada em Hortolândia, no interior de São Paulo, foi encontrada em Mato Grosso do Sul após um suspeito, responsável por levá-la até Ivinhema, capotar o veículo na MS-276, na região de Anaurilândia.

Segundo a PM, o veículo foi encontrado na vegetação, com sinais de capotamento. Testemunhas indicaram que o motorista havia conseguido carona até um posto. No entanto, após checagem, foi constatado que o veículo estava com placas clonadas e era produto de furto/roubo no município paulista.

O suspeito foi encontrado na saída da cidade, aguardando um transporte por aplicativo para retornar ao seu município. Ele admitiu que levaria o carro de Hortolândia até Ivinhema para quitar uma dívida de R$ 2.500 com a pessoa que o contratou.

Com ele foram encontrados três celulares e R$ 188 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde o caso foi registrado como receptação e sinistro de trânsito.

