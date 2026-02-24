Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS

Motorista de aplicativo, de 23 anos, foi sequestrado no último sábado, dia 21, após aceitar uma corrida de R$ 900 para levar peças de moto de Campo Grande para um distrito no interior de Mato Grosso do Sul. Ele procurou a delegacia nesta segunda-feira, dia 23, para informar o caso.

Ele foi rendido por criminosos armados e colocado em um porta-malas de um veículo, ficando refém por horas e depois libertado em uma estrada de chão, conseguindo pedir socorro somente quando chegou às margens da BR-262.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima aceitou uma corrida com um valor negociado por meio de uma plataforma e combinou o horário de saída. Na ocasião, um indivíduo foi até ele e entregou as peças de moto que seriam levadas para outra pessoa, num distrito chamado Urucum.

O motorista de aplicativo recebeu um valor de R$ 500 de adiantamento. Durante o trajeto, após passar pela ponte do Rio Paraguai, logo depois de Miranda, um intermediário afirmou que a pessoa que receberia os itens estava o esperando em um trecho que ele já havia passado.

A tal pessoa que receberia os itens abriu o porta-malas de um veículo e, enquanto a vítima colocava as peças, foi rendida e teve uma arma apontada para a cabeça. O motorista de aplicativo foi colocado no porta-malas e ficou por um longo período, onde ficou várias horas, até ser libertado em uma estrada de chão.

O veículo que ele usava para o trabalho, um Fiat Argo, foi roubado e pertencia a uma locadora de veículos em Campo Grande. A vítima afirmou na delegacia que só conseguiu retornar para a Capital após encontrar as margens da rodovia BR-262 e pedir ajuda.

Um dia antes, no domingo, dia 22, a família já havia registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento.

