Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motorista de app sofre mata-leão, é agredido e tem carro roubado por grupo na Capital

Apesar das agressões, condutor conseguiu sair do veículo e correr para se salvar

11 outubro 2025 - 10h32Luiz Vinicius

Motorista de aplicativo, de 45 anos, foi mais uma vítima de assalto durante as corridas em Campo Grande. Dessa vez, o caso aconteceu durante a madrugada deste sábado (11), quando ele sofreu um mata-leão, foi agredido e viu o carro ser levado por quatro indivíduos.

Informações detalhadas no boletim de ocorrência apontam que o trabalhador aceitou uma corrida com o ponto de partida sendo na rua Capitão Ailton Rebouças, no bairro Portal Caiobá, em direção ao bairro Tiradentes.

Quando o motorista chegou no local, quatro pessoas embarcaram e durante o trajeto, a vítima não percebeu nenhuma atitude suspeita.

Porém, em determinado momento, um dos 'passageiros' pediu para que o motorista deixasse um dos integrantes do grupo em uma das ruas do bairro, próximo arua Atlântida. Quando foi chegando no local indicado, o condutor foi surpreendido com um mata-leão de um dos suspeitos.

Anunciando o assalto, o ladrão passou a desferir diversos socos contra o trabalhador, que mesmo diante da violência, conseguiu sair do veículo e correr para um local mais seguro e se salvar, ligando para a Polícia Militar na sequência.

Os ladrões se apossaram do veículo e seguiram rumo à Lagoa Itatiaia. No carro, segundo o motorista, estavam um aparelho celular, a CNH, CPF, um cartão do SUS e outros cartões de bancos.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motocicleta apreendida | Foto ilustrativa
Polícia
'É injusto, sou trabalhador': Bêbado, rapaz se revolta ao ter moto apreendida na Capital
Jovem tem vídeo íntimo divulgado e perde mais de R$ 1,1 mil em extorsão na Capital
Polícia
Jovem tem vídeo íntimo divulgado e perde mais de R$ 1,1 mil em extorsão na Capital
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Homem ameaça matar ex e filho queimados caso a pegue com outro no Nova Lima
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bombeiros salvam bebê engasgado com leite materno em Corumbá
Ilustrativa
Polícia
Agente de saúde fica ferida ao ser atacada por pitbull em Nova Andradina
Viatura Polícia Militar
Polícia
Homem é visto andando nu entre crianças e mulher acaba presa por bater em PMs na Capital
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra trabalhador um dia antes de morrer prensado no Noroeste
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradora de rua invade casa e fica em estado grave ao ser atacada por pitbull em Corumbá
Ele estava dentro do veículo quando o acidente aconteceu
Polícia
Trabalhador estava manejando MDF quando foi esmagado e faleceu no Noroeste
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher assassinada em Paranaíba estava com o marido há 5 meses e já tinha sido vítima de violência

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado