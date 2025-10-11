Motorista de app sofre mata-leão, é agredido e tem carro roubado por grupo na Capital

Motorista de aplicativo, de 45 anos, foi mais uma vítima de assalto durante as corridas em Campo Grande. Dessa vez, o caso aconteceu durante a madrugada deste sábado (11), quando ele sofreu um mata-leão, foi agredido e viu o carro ser levado por quatro indivíduos.

Informações detalhadas no boletim de ocorrência apontam que o trabalhador aceitou uma corrida com o ponto de partida sendo na rua Capitão Ailton Rebouças, no bairro Portal Caiobá, em direção ao bairro Tiradentes.

Quando o motorista chegou no local, quatro pessoas embarcaram e durante o trajeto, a vítima não percebeu nenhuma atitude suspeita.

Porém, em determinado momento, um dos 'passageiros' pediu para que o motorista deixasse um dos integrantes do grupo em uma das ruas do bairro, próximo arua Atlântida. Quando foi chegando no local indicado, o condutor foi surpreendido com um mata-leão de um dos suspeitos.

Anunciando o assalto, o ladrão passou a desferir diversos socos contra o trabalhador, que mesmo diante da violência, conseguiu sair do veículo e correr para um local mais seguro e se salvar, ligando para a Polícia Militar na sequência.

Os ladrões se apossaram do veículo e seguiram rumo à Lagoa Itatiaia. No carro, segundo o motorista, estavam um aparelho celular, a CNH, CPF, um cartão do SUS e outros cartões de bancos.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

