Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário

Motorista do Consórcio Guaicurus, de 35 anos, e uma passageira, de 43 anos, foram assaltados por dois ladrões durante a noite deste domingo, dia 28, enquanto estavam no trajeto da linha 124 - Enersul/Novo Século, na região do bairro Universitário, em Campo Grande.

O assalto aconteceu antes que o motorista conseguisse chegar no Terminal Guaicurus.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista explicou na delegacia que os dois suspeitos entraram em um ponto em frente a um atacadista e que antes que pudesse chegar no terminal de transbordo, os ladrões anunciaram o assalto.

O trabalhador disse que um deles fez o gesto de estar armado e mandou que o motorista e a passageira entregasse os pertences. Porém, o condutor notou que os criminosos não portavam arma de fogo e decidiu manobra de frenagem na tentativa de interromper a ação.

No entanto, um dos assaltantes sacou uma faca e foi na direção do motorista, puxando, inclusive, o volante e quase provocando um acidente de trânsito. Nesse instante, ele ordenou que o motorista e passageira entregasse os pertences e abrisse a porta para descer.

O motorista relatou para a polícia que os ladrões possuem idade entre 30 e 40 anos, os dois tinham características semelhantes, sendo eles morenos, magros, um deles tinha o rosto mais gordo que o outro, estatura mediana, aproximadamente 1,75m de altura.

Na delegacia, o caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

