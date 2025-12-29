Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário

Ele realizava o itinerário da linha 124 quando foi surpreendido pelos assaltantes

29 dezembro 2025 - 09h38Luiz Vinicius

Motorista do Consórcio Guaicurus, de 35 anos, e uma passageira, de 43 anos, foram assaltados por dois ladrões durante a noite deste domingo, dia 28, enquanto estavam no trajeto da linha 124 - Enersul/Novo Século, na região do bairro Universitário, em Campo Grande.

O assalto aconteceu antes que o motorista conseguisse chegar no Terminal Guaicurus.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista explicou na delegacia que os dois suspeitos entraram em um ponto em frente a um atacadista e que antes que pudesse chegar no terminal de transbordo, os ladrões anunciaram o assalto.

O trabalhador disse que um deles fez o gesto de estar armado e mandou que o motorista e a passageira entregasse os pertences. Porém, o condutor notou que os criminosos não portavam arma de fogo e decidiu manobra de frenagem na tentativa de interromper a ação.

No entanto, um dos assaltantes sacou uma faca e foi na direção do motorista, puxando, inclusive, o volante e quase provocando um acidente de trânsito. Nesse instante, ele ordenou que o motorista e passageira entregasse os pertences e abrisse a porta para descer.

O motorista relatou para a polícia que os ladrões possuem idade entre 30 e 40 anos, os dois tinham características semelhantes, sendo eles morenos, magros, um deles tinha o rosto mais gordo que o outro, estatura mediana, aproximadamente 1,75m de altura.

Na delegacia, o caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Autoridades estiveram presentes no local do homicídio
Polícia
Morte de vice-liderança de aldeia é considerado 'grave ataque aos direitos indígenas'
Indígena foi morto na própria aldeia
Polícia
Vice-liderança de aldeia é morto a tiros após ser cobrado de dívida em Coronel Sapucaia
Francisco morreu afogado no rio
Polícia
Pernambucano de 25 anos morre afogado no rio Correntes, em Sonora
Local onde aconteceu o homicídio na Moreninha
Polícia
Sem conseguir atropelar jovens, suspeito atira e mata um na Moreninha
Foto: Reprodução
Polícia
Discussão no trânsito termina com policial apontando arma para motorista em Camapuã
Foto: PMMT
Polícia
Criança é salva por militares após aumento súbito da correnteza em rio
Foto: Felcn
Polícia
Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Dupla assalta posto, foge, capota carro e acaba presa na MS-141
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
Polícia
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
As vítimas ficaram com vários ferimentos pelo corpo
Polícia
Mulher e criança são arrastadas por motorista de aplicativo em Dourados

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande